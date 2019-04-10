分析師：等到真正進入5G時代 蘋果仍然會是「最佳選擇」

蘋果 (AAPL-US) 在 5G 手機發展上，目前遠遠落後主要競爭對手，但有分析師認為，5G 距離普及化仍早，屆時蘋果仍會是 5G 時代的「最佳選擇」。

著名科技投資人 Gene Munster 在《CNBC》財經節目表示，投資人現在只需要保持耐心，依 5G 的發展進度，到 2021-2022 年，預計美國 5G 的採用率還達不到 70%。

他表示，圍繞 5G 的炒作絕對免不了，而實際上，投資人最好的選擇就是蘋果。蘋果的 iPhone 周期有望從中受惠，加上他們正發展 AR(增強實境) 與醫療保健，都能從中獲益。

Munster 是風險投資公司 LoupVentures 的創辦人，他表示，對想進場 5G 的投資人來說，蘋果目前的位置相當有利，但在起飛時刻來臨前，他建議投資人先保持耐心。

蘋果落後對手

不過，許多人認為，蘋果在這場 5G 競賽中目前落後對手。Verizon 上週已經開始推出 5G 無線網路，雖然目前僅支持摩托羅拉 Z3，但本季稍晚三星將推出 Galaxy S10 5G 手機，這款手機屆時會是 Verizon 獨家採用。

蘋果的 5G 手機則仍遙遙無期，英特爾開發進度緩慢，傳蘋果已經失去信心，轉向三星洽談購買 5G 晶片的可能性，但遭到拒絕。而最新的消息傳出，華為願意考慮售出巴龍 5000 5G(5G Balong 5000) 基帶晶片給蘋果使用，但確切的發展仍待觀察。

華為 5G 晶片 Balong 5000 發表會 圖片來源：HuaWei

相較之下，蘋果的對手們對發展 5G 態度積極，甚至視此為一舉超越蘋果的良機。除了摩托羅拉與三星之外，韓廠 LG 也準備推出首批 5G 手機進軍美國市場，以爭搶商機。

無線行業顧問 Chetan Sharma 認為，蘋果在 2019 年沒有 5G 手機，並不會有太大的麻煩，但如果到 2020 年，依然沒有 5G 手機上市，恐怕會在市占上受傷，這不僅在美國市場，還有全球其他市場。

蘋果面臨的最大麻煩，在於他們因專利之爭，已經和高通徹底翻臉，雖然仍有和解及之後合作的可能，但如果戰事未早早結束，也未能及時談妥高通以外的解決方案，就給了對手趁虛而入的最佳機會。

長期蘋果仍具優勢

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 上週寫給投資人的報告中，認為蘋果無法在 2020 年推出 5G iPhone 的可能性愈來愈高，這會是短期的利空。

不過 Arcuri 也認為，即使進場時間落後，蘋果不至於因此錯失 5G 商機，長期仍然看好。

Munster 表示，擁有蘋果股票的人，一是將它視為周期公司，可以在 iPhone 銷量由負轉正時獲利，5G 顯然能推動此趨勢。另一種是將蘋果視為服務企業，認為這是更可以持續的模式，而這也能從 5G 的發展上獲利。