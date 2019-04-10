桂盟Q1營收13.05億元 高階產品出貨見成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年4月10號21點56分

全球第一大金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 今 (10) 日公布 3 月營收 4.59 億元，與去年同月相當，今年首季營收為 13.05 億元，創 4 個季度新高，年減 3.15%，但以出貨產品結構來看，來自補修市場、高階及電動自行車專用鏈條的產品營收，年成長幅度近 1 成。

桂盟 3 月營收為 4.59 億元，月增 42.28%，年減 1.94%，2019 年第 1 季營收 13.05 億元，創 4 個季度新高，季增 2.36%，年減 3.15%。

桂盟在自行車鏈條補修市場耕耘有成，同時順應全球運動休閒自行車持續往高值化驅動、電動自行車也維持成長趨勢，桂盟所開發一系列產品呈現增長，為營收帶動一波新動能。

桂盟去年財報稅後純益 9.48 億元，每股純益為 7.52 元，同時，日前桂盟董事會決議，擬配發每股現金股利 4.5 元，桂盟仍看好 2019 年在高階行車修補需求，及電動自行車需求挹注營收成長；桂盟股東會訂 6 月 20 日召開。

桂盟去年營收 50.57 億元，毛利率 42.3%，年增 0.28 個百分點，稅後純益 9.48 億元，每股純益為 7.52 元，桂盟日前董事會決議，每股擬配現金股利 4.5 元，盈餘配發率約 6 成。

桂盟首季營收雖然呈現年衰退，但今年營收估有 5-8% 的成長，桂盟也將持續改善營運產品結構，法人估，今年桂盟獲利成長的幅度，將明顯優於營收。

同時，桂盟在歐美自行車鏈條補修市場及電動自行車鏈條市占率持續擴增，為今年對於改善獲利最有利的利基，新併入「汽車正時系統」事業部門，在新產品中國汽車廠的新客戶也持續布局。