美汽油庫存下降 油價於5個月高點徘徊

根據《彭博社》報導，美國石油協會 (API) 數據顯示，上週美國汽油庫存減少 710 萬桶，該消息使油價獲得支撐，於 5 個月高點徘徊。

台北時間週三 (10 日) 晚間 6 點 02 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.69%，至每桶 71.10 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.84%，至每桶 64.52 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

由 API 數據可得知，上週美國原油庫存意外增加 410 萬桶，但汽油和蒸餾油庫存，則分別減少 710 萬桶與 240 萬桶。

瑞士顧問公司 Petromatrix 董事總經理 Olivier Jakob 表示，汽油庫存回落，並非肇因於市場需求增加，而是與美國煉油廠產能利用率偏低有關，在此情況下，該因素只能短暫支撐油價。

值得注意的是，石油輸出國組織 (OPEC) 成員國利比亞，正面臨原油供給中斷風險；利比亞軍事強人哈夫塔 (Khalifa Haftar) 無視國際要求，率領國民軍 (Libyan National Army) 對首都黎波里進攻，利比亞政府將展開反擊，內戰情勢持續升溫。

雖然和平談判的舉行，使利比亞近幾個月的石油輸出得以增加，但若無法徹底解決內戰之亂，該國石油供給恐難恢復穩定。

NH Investment & Securities 大宗商品交易員 Hong Sungki 認為，利比亞內戰情勢升溫，導致原油供給的不確定性增加。