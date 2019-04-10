能源盤後—供應量預計再升、俄國恐不再減產 原油自5個月高點下降

週二 (9 日) 交易，繼前一日登上 5 個月高點後，石油期貨波動收跌，係因美國原油供應量預計連續第三週上升，以及跡象顯示俄羅斯恐認為下半年沒有必要繼續減產。

儘管如此，交易者仍謹慎關注利比亞內亂是否會導致供應中斷。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 42 美分或 0.7%，收每桶 63.98 美元，週一為連續第六日收高，且為去年 10 月 31 日以來最高收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 49 美分或 0.7%，收每桶 70.61 美元，週一收盤價 71.10 美元為去年 11 月 7 日以來最高收盤價。

EIA 供應量報告

然而，市場眼下最關心的點可能是美國石油和石油產品供應量數據，官方 EIA 數據預計週三公布。API 稍晚也將公布數據。

Sevens Report 分析報告指出，週三預計公布的 EIA 供應量數據「可能是本週能源市場最重要的催化劑。」

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週 (4 月 5 日止) 美國原油庫存增加 280 萬桶，先前 2 週美國原油庫存均亦增加。另外，分析師預期汽油庫存下降 190 萬桶、蒸餾油庫存減少 150 萬桶。

Sevens 分析報告指出，「近幾週休士頓航道 (Houston Ship Channel) 關閉，可能會讓 EIA 報告中的數據扭曲，但倘若近期供應量數據趨勢 (淨進口下降且產量增長疲弱) 持續下去，這對原油價格來說非常利多。」

EIA 週二公布 4 月報告，對今年美國原油產量的預期較 3 月報告數據提高 0.7%，達每日 1239 萬桶。EIA 也將今年 WTI 原油價格預期調升 4.8% 至每桶 58.80 美元，Brent 原油價格調升 3.8% 至每桶 65.15 美元。

俄羅斯

與此同時，外電報導，俄羅斯官員週一表示，俄羅斯希望在 6 月與 OPEC 成員開會時調升石油產量，因為他們認為現在市場狀況已改善，且庫存下降。

資深市場分析師 Alfonso Esparza 表示，「俄羅斯此番表態顯示，他們不支持 OPEC 下半年延續減產協議。」

利比亞內戰

作為石油價格支撐因素，OPEC 產油國利比亞的重要石油港口恐因國內爆發內戰而關閉。利比亞首都黎波里遭圍攻，戰爭一觸即發，且美軍已自該國撤離一部分軍隊。

德國商銀分析師週二報告指出，「倘若因內戰爆發，導致港口關閉，就會導致市場上每日 30 萬桶石油供應量中斷，目前石油市場已經供應不足，所以如果利比亞的供應量下降，那供應量缺口就會再擴大。」

其它能源商品交易 & 消息

5 月交割的汽油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 1.999 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.045 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.3%，收每百萬 Btu 2.699 美元。

沙國石油公司 (Saudi Aramco) 週二初次發行國際債券，籌集了 120 億美元，此前該公司已獲得投資者超過 1000 億美元的訂單。最初該公司計畫藉由債券籌資 100 億美元，以資助收購沙國石化集團 Sabic 的行動。

該公司曾表示，收購 Sabic 後，會讓公司煉油產能到 2030 年前翻升一倍。Rystad Energy 分析負責人 Per Magnus Nysveen 表示，「我們認為這是一個跡象，表明該國認為確保需求端更重要，而不是進一步增加生產端的剩餘產能。」

「我們認為，在可預見的未來，比起產量，沙國可能更偏重價格，而沙國又是石油市場中視野最長遠的參與者，所以這是石油長期看漲的重要指標。」