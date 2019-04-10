【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到 IMF 及市場擔憂美國企業財報影響，導致昨日美股走勢普遍呈現下跌，加上台積電及大立光等多頭指標股走勢疲弱，使得台股開盤呈現下跌，不過受到台積電回穩力守平盤，可成、台達電隨後出現上揚，帶動台股由低檔翻升，終場收盤台股上漲 16.54 點，漲幅 0.15%。

《國際金融市場焦點分析》

受到 IMF 下調全球經濟成長及市場擔憂美股財報影響，加上今日中國券商股表現疲弱，帶動 A50 指數呈現下跌，不過受到鴻海將有望買入格力電器股票，帶動格力電器上漲及券商股回升影響，帶動 A50 指數止跌回升呈現小幅上漲；另外，美國 JOLTS 2 月職缺數大幅下滑 53.8 萬，創 2015 年以來最大降幅，加上原油下跌影響，帶動昨日美債期貨上漲。

《國際商品市場焦點分析》

目前原油市場依舊關注利比亞武裝衝突升溫，是否會演變為內戰爆發，在利比亞政府軍反擊下，東部叛軍已經失去了廢棄機場的控制權，雙方仍在首都的黎波里附近交戰，也對油價形成支撐，不過川普將關稅矛頭轉向歐盟，衝擊股市回檔使油價受到波及，另外在近期油價飆漲，同時庫存下滑下，俄羅斯支持減產的立場也出現動搖，油價在高檔出現獲利了結賣壓，兩油收盤雙雙溫和拉回。

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