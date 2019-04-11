【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

聯準會會議記錄顯示今年度對於升息仍保持耐心，加上歐洲央行將暫緩升息至今年年底，帶動美股四大指數走高，今日台股開盤受到美股走高影響呈現上揚，不過受到中國公佈 CPI 數據上升至 2% 以上，短期寬鬆預期降溫，導致陸股拉回，台股同步受到影響由紅翻黑走低，終場台股下跌 0.55%。

《國際金融市場焦點分析》

北上資金已連續 8 日賣超五糧液總計賣出近 30 億人民幣，消息傳出，帶動白酒類股同步走跌，加上今日中國公佈 CPI 年增率數據，受到豬肉價格大幅上升 5.1% 影響，帶動 CPI 年增率由 1.5% 上升至 2.3%， PPI 數據由 0.1% 上升至 0.4%，在 CPI 回升超過 2% 影響下，央行短期寬鬆預期降溫，在央行將不會在短期進一步釋出流動性及白酒類股遭遇賣壓影響下，A50 指數下跌近 2%。

《國際商品市場焦點分析》

OPEC 月報顯示，3 月 OPEC 原油產量減少 53.4 萬桶 / 日至 3002.2 萬桶 / 日，與去年第四季相比，整體 OPEC 減產超過 200 萬桶 / 日，以當初協議的減產 80 萬桶 / 日計算，減產執行率超過 150%，晚間 EIA 公布上週美國原油庫存增加 700 萬桶，與去年同期相比上升近 2800 萬桶，油價受到衝擊一度急挫，不過庫欣庫存持續走低，同時汽油庫存大幅下滑，以及美中貿易談判傳出利多，支撐油價震盪走高。

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