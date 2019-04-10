〈群益期貨〉川普果然閒不下來對歐洲開槍了，但現在只是口頭開槍

川普和習近平在六月下旬都將出席在日本大阪舉行的 20 國集團 (G20) 峰會，川習會可能會安排在這個時間舉行，川普將槍口瞄準歐洲，昨天美國「威脅」對 110 億美元歐盟產品加徵關稅，以補貼空客對美國經濟的傷害，加徵關稅範圍包括商用飛機、多種奶酪和酒、滑雪服裝、摩托車等。



川普在貿易談判上欲達到縮減貿易逆差或引導企業回美投資的目的，在縮減美歐貿易逆差上，農產品及天然氣扮演重要的角色，去年川普極力企圖阻止北溪二號天然氣管線的建造，這是一條從俄羅斯走北海沿著原北溪一號管線進歐陸的天然氣管線，天然氣走管線運輸成本是最便宜的，這條管線斷了川普出售美國天然氣給歐洲來縮減貿易逆縮的夢想，唯一能做得到的就是靠打開歐洲的農產品市場了。

關於農產品納入美歐談判的範圍，德、法不同調，德國擔心美國對其汽車產業下重手，所以屈服了，願意將農產品納入談判範圍，但法國不肯，五月即將到來的歐洲議會選舉，誰想要拿農產品做為談判的籌碼，誰就背棄了農民，誰就得不到農民的選票，從選舉的角度來看簡直就是自殺性的行為。



此時此刻美歐的貿易戰本來就很艱難，逼得川普動用汽車關稅戰的可能性上升，但從中美貿易戰的經驗來看，關稅戰就等同於匯率戰，一旦關稅戰開打，等同宣告匯率戰開打，則歐元將行走跌，但從昨天盤面的表現，歐元並沒有跌，顯示現在美歐談判是用嘴談判，而不是用行動來談判的，至少市場的解讀是如此，對歐洲而言，可能的作法就「拖字訣，能拖到五月議會選舉後再來談，一切可能會比較好談，在此之前不能葬送農民的利益，美國也只能狗吠火車了，雖有衝突，但不至於升高。