瓦城Q1營收再寫新紀錄 成長趨勢明確 續衝高可期

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (10) 日公布 3 月合併營收為 3.86 億元，月減 22.21%，但仍較去年同期大增 20.88%，第一季合併營收 12.51 億元，年增 16.92%，再創單季新高。

瓦城樂觀看待， 4 月清明連假和 5 月母親節檔期的消費旺季，可望持續拉抬整體來客數，旗下瓦城泰國料理、非常泰、1010 湘和時時香四大品牌均已規劃母親節限定套餐，更加碼加菜金行銷活動，加送 288 元抵用券，拚進一步引進來客。

另一方面，進入第二季後，瓦城將開始加快展店，預計再開 6 家新據點， 其中，大心將配合通路與商圈特性推出新型態店，全年新展店目標上看 30 家不變。

為因應展店需求，瓦城集團也釋出近千名的人力，包括「外場正 / 兼職服務同仁」、「內場正 / 兼職廚務」並啟動「菁英儲備計畫」。

瓦城強調，餐廳正職同仁除定期的考核調薪外，還設有主管培訓計畫，一年之內獲晉升的調薪幅度有機會達 15-20%；而餐廳兼職同仁則可同享「加薪、培訓、獎金」三大福利，其中獎金依每月服務時數比例發放，表現優秀的兼職同仁，綜合基本時薪和獎金，平均時薪有機會上看 200 元，而在學的兼職同仁畢業後若轉任正職，依職能起薪最高可達 31000 元。