岱稜首季營收5.91億元 創5年來同期新高

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 今 (10) 日公布 3 月營收 2.34 億元，月增 84.72%，年增 8.71%，岱稜主管指出，2 月工作天數減少影響銷售，3 月接單、出貨恢復正常水準，今年第 1 季岱稜營收 5.91 億元，年增 6.11%，創 5 年來同期新高。

同時，岱稜在台投資的新產能，也將全面開出，產能將增加 25-30%。

以岱稜產銷週期循環來看，第 1 季是真空蒸鍍薄膜產業的傳統淡季，但近期對獲利影響最深的主要原物料如 PET 膜，報價逐漸回落，估對首季成本降低有正向貢獻；且近期新台幣匯率走勢，對以外銷為主的岱稜而言也有利，有機會讓整體獲利淡季不淡。

為因應中長期發展需求，岱稜董事會通過積極購地為將來建廠需求做準備，目前正在台南麻豆廠執行擴線方案，部分設備已陸續完成安裝試機，已安裝好的設備已於 3 月開始陸續投產，新產能若全部開出，估可使整體產能提升 25-30%，足以因應下半年旺季成長需求。

岱稜去年營收近 25 億元，較 2017 年成長 11%，每股純益 2.2 元，創下近 10 年新高。董事會決議，每股擬配發現金股利 1.6 元，盈餘配發率約 72%，至於新擴建台南新產能，3 月起已陸續開出。

岱稜去年營收 24.88 億元，毛利率 23.81%，年增 1.05 個百分點，稅後純益為 2.09 億元，年增 11.88 倍，每股純益為 2.2 元。