這四家公司去年財報難產恐下市 蘋果西打也在列

金管會今 (9) 日公布上櫃公司去年度財報申報情形，其中，華電 (1603-TW)、清惠 (5259-TW)、長天 (3431-TW) 等三家未如期出具財報，連同生產蘋果西打的老牌飲料大廠大飲 (1213-TW) 也因會計師出具無法表示意見財報，被要求重編，這四家公司若無法如期提出或補正財報，恐面臨下市櫃命運。

據金管會統計，截至 4 月 1 日，上市櫃公司應申報去年財報家數共計 1702 家 (含第一上市櫃)，除了上市公司華電、清惠，上櫃公司長天未如期出具去年度財務報告外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。而大飲財報則遭會計師出具無法表示意見。

證期局副局長蔡麗玲表示，華電是因轉投資利百代建設有重大風險，公司跟會計師意見不同，而財報無法如期產出；清惠則因公司內部勞資糾紛，自結財報難產；長天則因會計師主動終止委任，財報出不來。

蔡麗玲進一步表示，長天已從 1 月 21 日暫停交易，若未能如期提出補正財報，預計 9 月初終止上櫃。華電、清惠則於 4 月 8 日已暫停交易，若未能如期提出補正財報，預計 11 月下市。

至於大飲爆出掏空疑雲，由於與國信、旭順兩公司交易不動產的細節說不清，會計師只能在去年財報上給出「無法表示意見」，也已經在 4 月 8 日暫停交易，若未能如期提出補正財報，也是預計 11 月下市。

至於根據上市公司去年財報，上市公司 (不含第一上市公司) 去年度累計營業收入新臺幣達 32 兆 1306 億元，較去年同期增加 2 兆 3620 億元，成長幅度 7.93%；稅前盈餘為 2 兆 5401 億元，較去年同期減少 614 億元，衰退幅度 2.36%。

上市公司去年度獲利成長主要集中在電子零組件、水泥、通信網路等三大產業，其中，電子零組件業因終端應用客戶需求強勁，且高階及中階產能陸續開出致獲利成長；水泥工業因產品價格維持高檔而推升獲利；通信網路業則受惠處分資產利益及授權收入挹注。

上櫃公司 (不含第一上櫃公司) 去年度累計營業收入 2 兆 1787 億元，較去年同期增加 1495 億元，成長幅度 7.37%；稅前盈餘為 1864 億元，較去年同期增加 485 億元，成長幅度 35.17%。

上櫃公司去年度獲利成長包括半導體業因半導體矽晶圓需求持續成長，平均單價上升帶動毛利率走高及銷量同步成長；電子零組件業因市場需求上升，致營業額及毛利率均較去年同期增加；生技醫療業則因新藥上市及產品授權，帶動整體產業獲利成長。