【華冠投顧】幸運星-台股持續霸王硬上攻……軋空軋到外太空（6）

林幸蓉 分析師

焦點個股：5483 中美晶、2456 奇力新、2492 華新科、5483 中美晶、2317 鴻海

台股今日還是霸王硬上攻的人工軋空盤！！今天開高拉族群甚大的被動元件族群，先拉 2456 奇力新（國巨子公司）…… 立馬帶動 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6173 信昌電、2478 大毅…… 追價大漲！！好不熱鬧…… 最後一盤再狂拉大型權值股股 3008 大立光、2330 台積電、2317 鴻海、2474 可成、2454 聯發科、3711 日月光投控 + 2881 富邦金、2891 中信金、2886 兆豐金、6505 台塑化、1303 南亞、1326 台化、2002 中鋼、1216 統一，讓指數瞬間霸氣的瞬間狂拉 16 點，再創波段新高【10851 點】囉，也輕鬆的填補去年 10/4 最後一個向下跳空缺口，收盤漲 51 點…… 收今日最高點，量縮至 1,382 億！

OTC 上週先發動攻擊的矽晶圓「大領頭羊」6488 環球晶、「小領頭羊」6182 合晶持續創高…… 今天連 5483 中美晶補漲囉…… 老師說過 OTC 的強弱要看矽晶圓！！今天上市櫃上漲家數為 764 家（漲停 27 家），下跌家數為 670 家。

大家有沒有發現…… 美股半導體頻創歷史新高，而台股的半導體 IC 設計與 IC 封測卻大部分都在底部…… 打底完成？？？蠢蠢欲動？？

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。