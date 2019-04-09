【華冠投顧】台股再創新高!與神同行2優惠案今日開放!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2327 國巨、8213 志超、3346 麗清、2069 運錩、2456 奇力新。

台股盤勢分析:

煙火秀 13

台北股市早盤小漲 + 4 點開出，在生技股接棒人氣下；加權指數震盪走高，終場上漲 + 51 點作收，收在 10851 點，成交量 1385 億。

台股今天又再創新高，已經開始來挑戰台股最終大魔王。延續我們昨天說的… 10800-11000 是空方的最後防線，所以不難發現；在期貨市場上，出現散戶不斷『摸頭』。10800 點以上，法人多單持續大?；顯示期貨空單集中在散戶身上。下星期就是台指期結算，散戶空單已經是法人多單的嘴中肉；短線可望強攻 11000 點。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3176 基亞、4953 緯軟、3338 泰碩、3029 零壹、6514 芮特 KY、3346 麗清、2456 奇力新… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5432 達威、3147 大綜、3004 豐達科、8046 南電、3037 欣興、3511 矽瑪… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。