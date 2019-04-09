法人估合勤控營運好轉 下半年營收可望逐季走高 今年將轉虧為盈

合勤控 (3704) 去年第四季每股虧損 0.13 元，低於預期，不過法人認為，今年首季淡季不淡，加上第二季有機會獲得中國電信運營商大型標案機率高，下半年營收有機會逐季走高，預估今年有機會轉虧為盈，法人估今年每股盈餘約 1.51 元。合勤控去年第四季受到提列被動元件庫存跌價損失，影響毛利率 2%，加上費用提列北京華勤天地呆帳 0.65 億元，導致本業續虧，營業虧損 1.46 億元，稅後虧損 0.58 億元，每股虧損 0.13 元，低於預期。



不過法人指出，合勤控第一季營收淡季不淡，加上第二季中國電信運營商正在進行新一輪的標案，再次得標機率大，預計 6 月開始小量出貨；法人預期，下半年進入量產階段，營收將逐季走高，預估今年可望轉虧為盈，EPS 預估達 1.51 元。