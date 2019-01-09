〈CES大展〉台廠搶商機 研揚推智慧交通 合勤控秀全新高速寬頻解決方案

消費性電子展 CES 於美國時間 8 日正式開幕，台廠也紛紛展現技術實力，工業電腦廠研揚就攜手大猩猩科技，展出智慧交通解決方案，展現 AI 邊緣運算實力，網通業者合勤控也展出一系列最新高速寬頻解決方案，展現在智慧家居以及資安的布局。

研揚此次展出以智慧交通為主軸，硬體產品 UP2 搭配大猩猩科技所研發的軟體系統 IVAR™ (Intelligent Video Analytics Recorder)，使用英特爾的 OpenVINO 技術，利用一台 UP2 系統上進行兩路攝像鏡頭的即時車牌辨識、汽車樣式辨識、車輛追蹤和車流計算等影像辨識功能，展現人工智慧邊緣運算的智慧交通應用。

研揚表示，UP spuared 搭配使用英特爾 Myriad X 的 mPCIE 卡『AI Core X』，可做的應用範圍非常廣大，目前在智慧零售、智慧工廠、工地安全等領域，已經有了應用實績。

合勤控則展出一系列最新的高速寬頻解決方案，包含美國公民無線寬頻服務 (CBRS)、10G、WiFi 6 (802.11ax)、EasyMeshTM 標準及居家資安服務，幫助電信服務供應商滿足新一代消費者對頻寬、WiFi 與連網安全需求，進而擴大用戶群、創造更多商機。