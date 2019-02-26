合勤控子公司組織重整 強化通路與市場端布局

合勤控 (3704-TW) 今 (26) 日宣布，100% 持股子公司合勤科技，及其子公司合勤丹麥(Zyxel Communications A/S)，決議分割減資，擬將合勤科技及合勤丹麥通路業務事業群下之各營運事業處，分別分割讓與新設子公司兆勤科技，及其新設之子公司兆勤丹麥(Zyxel Networks A/S)，強化通路與市場布局效益。

合勤控表示，透過組織分割調整後，合勤科技將專注於電信事業市場發展，提供完整架構性的解決方案與應用服務給電信服務供應商，滿足其客製化需求。

此外，分割新設之兆勤科技將完全聚焦於通路業務發展，著眼於企業對無線連網與雲端運用，藉由通路與市場端的明確區隔，強化各布局效益。

本次合勤科技預計分割讓與之資產總額約 21 億元，負債總額約 9 億元，營業價值計 12 億元，合勤科技同時辦理減資 7.24 億元，預計減資比例約為 50%，分割減資後，合勤科技資產總額約 65.23 億元，實收資本額約為 7.24 億元，淨值約 38.49 億元。

兆勤科技及兆勤丹麥將分別發行新股予合勤控，及兆勤科技作為分割受讓對價，預計將發行普通股 7245 萬股換取分割受讓對價，受讓之營業價值超出股本部份列為資本公積，分割基準日擬訂於 4 月 1 日。

合勤控表示，此分割案為集團內之組織調整，分割後合勤科技與兆勤科技均為合勤控 100% 持股之子公司，並不會影響合勤控之股東權益。