【華冠投顧】盤中解析：留意營收表現

劉彥良 分析師

美股漲多拉回，台股盤中雖一度翻黑，但多數時間仍維持小漲，多方還是握有主導權，目前小漲 14 點左右。

昨天強勁的 PCB 族群遇到了獲利調節賣壓，包括欣興 (3037)、南電(8046)、同泰(3221) 和高技 (5439) 都有 4% 以上的跌幅，但昨日法人依舊偏多操作，後續仍有再創高機會，

基亞 (3176) 抗癌溶瘤病毒藥物 OBP-301 授權國際大廠羅氏旗下的中外製藥，總授權金高達 500 億日圓創台灣生技業授權紀錄，股價開盤即漲停鎖死，包括母公司云辰 (2390) 亦然。基亞的利多也帶動國光生 (4142)、景岳(3164)、生華科(6492) 和訊聯 (1784) 等生技股大漲逾半根停板。

3 月營收持續公告，這是連假前就不斷提醒投資朋友在選股上要留意的方向，零壹 (3029) 繳出月增 48.58%、年增 79.02% 的創新高佳績，會員早盤買進後，開盤不到 20 分鐘就漲停鎖死至今。另外喬山 (1736) 也有月增 28.89%、年增 24.08% 的好成績，目前股價上漲約 2%，投資朋友可以持續留意。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。