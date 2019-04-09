【永豐期貨】台指選擇權盤前－連假後補漲 台股強攻站上10800關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 75 點至 10770 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 30.57 點，電子期逆價差擴至 - 0.95 點，金融期逆價差縮至 - 0.28 點。現貨部分，三大法人買超 99.39 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1730 口至 30276 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 3046 口至 62779 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 219 口至 22791 口。

由於中美貿易談判持續朝正面發展，使上週清明連假期間國際股市走揚，期間道瓊、標普指數漲幅近 1%，Nasdaq 則上漲 1.15%，費半指數漲幅則高達 3.21%，台股週一出現補漲行情跳高開出，盤面上台積電、鴻海、大立光等權值股早盤都呈現開高走高，不過由於陸股開高走低且美股電子盤擴大跌幅，加上 10800 點獲利調節賣壓增大，國泰金、富邦金等權值股出現賣壓，而鴻海、大立光也出現漲幅收斂，壓抑指數續攻動能，終場加權指數上漲 96.19 點或 0.90% 至 10800.57 點，成交量能 1559.52 億，較前一日增加 379.87 億。整體而言，今天台股呈現節後補漲反映上週國際股市的利多，技術面暫時化解上週價漲量縮的高檔背離危機，後續中美貿易談判即將邁入尾聲，接著關注焦點將開始聚焦美股財報表現。

選擇權分析

選擇權籌碼面觀察，週選 OI 最大量支撐壓力區由 10700~10800 擴至 10700~10850。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.77 升至 1.82，外資、自營在選擇權操作上也都呈現同向的買 Call 賣 Put。整體選擇權部位顯示偏多架構持續增溫。 (永豐期貨研調)



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