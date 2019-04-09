鼎炫-KY 3月、Q1營收雙創同期新高 將持續推升兩大事業占比回復各半

鼎炫 - KY(8499) 受惠 EMI 材料、衡器出貨穩健，3 月合併營收 1.4 億元，年增 14.23%，累計第一季合併營收 3.97 億元，年增 26.48%，雙創歷年同期新高。展望第二季，鼎炫 - KY 看好雙事業出貨持續升溫，旗下 EMI 材料、衡器營收占比有望回復以往各半水準。鼎炫 - KY 第一季淡季不淡主因，EMI 材料事業持續受惠美系客戶訂單穩健成長，以及新切入陸系面板供應鏈已於 3 月順利小量出貨，帶動整體出貨量保持良好水準；智慧衡器銷售表現也較 2018 年同期增加，包括中國南京地區農貿訂單、外銷歐美地區 ODM 訂單穩定，帶動第一季智能衡器營收比重從去年第一季的 11% 提升至 14%。



兩大事業出貨穩健，使第一季衡器事業營收比重明顯提升，從 2018 年第四季 34% 爬升至 2019 年第一季的 48%。鼎炫 - KY 表示，衡器事業於 2018 年成立廈門子公司，建立自有品牌「T-Scale」銷售管道，向上垂直整合收購上海軟體開發公司，調整中國農貿市場專案接單等策略效益陸續顯現，加速目前衡器在手訂單營收認列進度，預期持續布局中國農改超、全球超市智能化等市場商機將陸續開花結果，將帶動旗下雙業務營收，回復以往各半水準。



展望 2019 年第二季，鼎炫 - KY 看好雙事業出貨持續升溫，挹注整體營運保持良好成長動能，一方面 EMI 材料事業持續發揮材料研發、製造量產與提供專業解決方案整合業務模式，針對主要客戶新款產品訂單進行最後測試階段，有望增添第二季出貨表現；衡器事業受惠南京地區智慧農貿出貨貢獻，隨著中國農貿市場專案接單策略調整，有助於加速溫州、廈門等地區農貿訂單出貨，並同步開拓外銷全球大型連鎖超市 ODM 代工接單表現，帶動集團營運成長動能。