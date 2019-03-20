鼎炫-KY擬赴印度展開新投資 規劃先設公司再設廠

鼎炫 - KY(8499-TW) 營收表現佳，去年全年稅後純益 4.09 億元，每股純益 7.94 元；鼎炫財務長今 (20) 日出席業績發會時，透露衡器業務新發展，稱有意赴印度設廠，爭取南向市場新商機。

鼎炫去年第 4 季營收展現爆發力，以 5.52 億元表現創下新高，公司財務長郭銘杰今日於業績發表會前指出，鼎炫衡器事業部門，正在籌設印度子公司，地點位於班加羅爾附近，若市場開發順利，不排除在印度進一步投資設廠。

此外，在中國大陸的衡器市場開發方面，鼎炫除已拿下南京地區智慧農貿訂單的市場現代化採購案之外，目前也進一步前進溫州及廈門的市場，但目前的出貨時間仍不確定。

鼎炫在重慶投資設立的新廠已完工啟用，為積極擴大 EMI 材料事業部門接單能力，並提升市占率，鼎炫重慶川揚廠，除就近服務當地客戶之外，也將持續開發新客戶。

鼎炫 2016 年在重慶投資興建自有生產基地及廠房，全部建廠工程已完成，鼎炫主管指出，重慶川揚新廠基地 4000 餘坪，廠房樓地板面積 2600 坪，新廠啟用後將擴增模切加工產線，並添購設備以提升生產自動化，產能可望較舊有廠區增加 3 成以上，生產品質與效率也可望大幅提升。

鼎炫旗下材料事業耕耘全球電磁干擾 (EMI) 材料事業已近 20 年，是全球少數能自主研發上游材料、持續優化可規模量產的模切工藝，看好重慶地區為全球科技大廠主要生產重鎮，重慶川揚除可就近服務既有客戶，亦將持續開發新客戶，提供材料事業持續穩健成長的動能。

鼎炫看好 EMI 材料事業持續投入新款材料研發、製程優化、積極拓展多元接單表現，可望擴大 EMI 材料在筆電及平板電腦產品的滲透率，另外新的產品布局也已打入陸系面板廠供應鏈。