開發金首季稅後獲利36.1億元 每股盈餘0.25元 將參與中壽現增案

聯準會 (Fed) 暫不升息，國際金融市場信心回籠，支撐開發金 (2883) 營運表現、投資部位評價增長，3 月份自結稅後獲利 13.16 億元，年增率約 1 成，首季稅後獲利 36.1 億元，每股盈餘 0.25 元。銀行業務受惠國際金融情勢持穩，淨利息及手續費收入貢獻，凱基銀 3 月份稅後獲利 2.23 億元，首季稅後獲利 9.02 億元；3 月份台股指數上漲，有助於經紀及自營等業務動能，凱基證 3 月份稅後獲利 5.76 億元，首季稅後獲利 14.08 億元；中華開發資本受惠國際資本市場普遍走揚，有助營運收益表現，3 月份稅後獲利 4.7 億元，首季稅後獲利 12.36 億元，中壽(2823)3 月份稅後獲利 10.58 億元，首季稅後獲利 28.06 億元。



去年 10 月全球金融市場動盪，波及壽險金融投資部位評價，RBC(資本適足率) 跟著走低，中壽去年獲利雖然突破百億元，稅後純益為 101.8 億元，年增 1 成，每股稅後盈餘 2.54 元，惟綜合損益虧損 252 億元，盈餘分配能力受到限制，宣布去年不分派股利。



為了強化資本結構，中壽也宣布現增 4.5 億股，每股暫定 25 元，募集金額達 112.5 億元，開發金日前宣布將參與此次現金增認購，投資金額約 60 億元，尚未參與此次現增之前，開發金累積持有中壽股數 12.56 億股，持股比重 28.16%，凱基證持有中壽股數約 3.86 億股、持股比例 8.66%。