彰銀新董座上任！凌忠嫄強調三贏、三好、創高峰

行政院 3 日核定公股行庫人事案，彰銀 (2801) 昨日下午召開臨時董事會，通過前土銀董事長凌忠嫄接任董座任命案，下午 5 點舉行交接典禮。凌忠嫄強調，將為「員工」、「客戶」、「股東」創造三贏及三好，攜手同仁再創高峰。凌忠嫄認為，銀行經營首重誠信，除了要創造員工、客戶及股東的「三贏」，還要創造「三好」。首先，對員工好，因員工是銀行豐厚的資產，要善待及重視員工的專業經驗，才能創造更佳的績效；其次要對客戶好，銀行存在的價值即是支持企業深耕發展，客戶的需求就是銀行努力的方向；第三是對股東好，銀行要以獲利來回饋股東。



凌忠嫄進一步指出，以「企金」及「消金」兩方面滿足客戶需求，台商因美中貿易戰轉移營運基地，從中國轉移至台灣與東南亞，這就是彰銀企金要服務的地方，後者則是提高客戶黏著度。



凌忠嫄強調，同仁的向心力、團結力、專業度都是攜手前進的重要因素，未來希望與 6 千餘名員工，共同攜手再創高峰。



此外，因新任總經理黃端沐尚未經金管會核准，彰銀表示，靜待主管機關核准後，擇日舉行總經理佈達典禮。