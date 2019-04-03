〈公股人事大地震〉廖燦昌掌第一金、張雲鵬回鍋華南金 彰銀、土銀全面更換

綠營內鬨引發公股行庫人事大地震，財政部預定今天下午將公布公股行庫董事長人選，第一金董座將由前合庫金董事長廖燦昌接任、華南金由現任高雄銀行董事長張雲鵬回鍋接掌，彰銀董事長將由土銀董事長凌忠嫄接任，土銀則由合庫銀總經理黃伯川接掌。

這波公股行庫人事大地震，一口氣牽動合庫金、華南金、土銀與彰銀董座人選，據了解，此波公股董座人事大風吹由行政院長蘇貞昌主導，並一一約詢，其中彰銀董事長張明道與華南金董事長吳當傑確定卸任，董座遺缺分別由凌忠嫄與張雲鵬接任。

彰銀即將在明年進行董事改選，而財政部與台新金的官司目前進入三審階段，凌忠嫄行事果決明快、具高度執行力，擔任國庫署長期間、曾在 2014 年負責操盤改選，讓公股行庫大獲全勝，重拾彰銀經營權，此時安排凌忠嫄接掌彰銀兵符，頗有替 2020 年改選提前備戰之意。

第一金董座董瑞斌 2017 年底臨危受命接掌第一金，帶領第一金走出慶富案陰霾重拾獲利動能，如今無預警下台，讓外界大感詫異，至於董瑞斌留下的遺缺，將由前合庫金前董座廖燦昌接任，這也是廖在 2017 年因慶富案而下台後，重掌公股行庫兵符。

華南金今年 6 月將舉行董事改選，現任董事長吳當傑確定屆滿不再續任，據了解，吳當傑下午已在內部召開一級主管會議與幹部話別，6 月 14 日股東會董事改選後，將由高雄銀行董事長張雲鵬接任。

張雲鵬為華銀老將，在華銀服務 40 年深受華南林家大股東信賴，2017 年從華南金屆齡退休後，在總統府秘書長陳菊、時任高雄市長陳菊的延攬下，入主高雄銀行擔任董座，由於公股行庫人事任命已無 65 歲天花板條款，在考量公、民和諧共治的原則下，安排張雲鵬回任華南金。