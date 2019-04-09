傳奇3月營收年增235% 估Q1拚轉盈

傳奇 (4994) 自結 3 月集團營收為 2.27 億元，較去年同期大增 235%，但較上月下滑 22.29%，主要為手遊《風之國度》推出已有一段時日，致使營收較上月下滑。不過法人預估，《風之國度》上市後表現亮眼，可望挹注第一季轉虧為盈。傳奇自有遊戲 IP《拉普拉斯的神子》授權中國簡悅開發全新日系療癒 MMORPG 手遊《風之國度》，於去年 12 月初在台港澳雙平台同步推出後人氣不減，持續挹注 3 月集團合併遊戲收入達 2 億 1369 萬元。



權利金收入於 3 月初登陸東南亞，邀請到泰國知名藝人 Yaya 代言，獲玩家良好反饋。《風之國度》日版由傳奇日本在當地展開預約，目前 10 萬人預約達成，將於近期推出。



傳奇 2018 年集團合併營收為 10.46 億元，年增 21.48%，營業損失為 2.39 億元，稅後淨損 2.87 億元，每股虧損為 2.6 元。