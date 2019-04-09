盤前財經大事搶先讀2019年4月9日

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中國 3 月 M1、M2

IMF 更新世界經濟展望報告

法說會：穩懋、遠傳、聚積、康普、勤崴、威宏 - KY、億豐

除權息：晟訊科 - DR

長照扣除額敗部復活下周送行政院會討論 目標拚年底前過關

長照扣除額可望敗部復活，財政部長蘇建榮昨 (8) 日證實，目前擬定每人每年扣除額 12 萬元，且不設排富條款，預估將有 35 萬人因此受惠；行政院則表示，長照扣除額條款可望在下周院會通過，預期今年有機會完成三讀，明年申報綜所稅時即可適用。閱讀全文...

美中貿易戰改寫供應鏈版圖 我對美出口比重創近 13 年新高

美中貿易戰改寫全球供應鏈版圖，也讓我對主要出口市場呈現兩極化消長，根據財政部統計，我對美國出口比重提高至 14.03%，創下近 13 年新高；但對中國與香港出口比重 38.26%，為近 10 年次低。閱讀全文...

全民退休投資實驗 這三家投信當選為萬人投資發行基金

金管會主委顧立雄去 (2018) 年底提出的「全民退休自主投資實驗專案」（簡稱「全民退休投資專案」），最終遴選結果終於出爐！經過近 1 個月的評選，推動諮詢小組昨 (8) 日公布由安聯、國泰、群益等三家投信獲選，接下來這三家投信將為該專案各發行三檔退休金級別基金，供參與本專案的投資人做選擇並進行投資。閱讀全文...

三大法人買超台股近百億 外資加持這兩檔股價站上波段高點

台股昨 (8) 日甩開清明變盤陰影，成交量逾 1556 億元，上漲 96.19 點、加權指數站上 10800 點關卡，三大法人同步站在買方，合計買超 99.5 億元，其中華邦電與台積電在外資追捧下，推升股價站上波段新高。閱讀全文...

華為願意破例賣 5G 晶片 買家僅限「蘋果」

《Engadget》網站報導，一向拒絕向競爭對手出售任何產品的華為態度軟化，消息人士證實，華為現在開放銷售其 5G 的 Balong 5000 晶片，但僅限於一家公司：蘋果。華為 5G 終端晶片「Balong 5000」，不僅支援 5G 而且向後兼容 4G/3G/2G。閱讀全文...