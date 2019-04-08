美股開盤 三大指數皆跌 道瓊挫逾150點

本週起，企業將陸續公布首季財報，市場抱持觀望態度；今 (8) 日美股開盤，三大指數皆跌，道瓊指數挫逾 150 點。

台北時間週一晚間 9 點 45 分，CNBC 報價顯示，道瓊工業指數下跌 158.03 點 (0.60%)，標普 500 指數下跌 11.51 點 (0.40%)，那斯達克指數下跌 43.01 點 (0.54%)。

在此同時，波音 (BA-US)、奇異 (通用電氣) (GE-US)，股價分別下跌 3.94% 及 6.79%，今日稍早，投行分析師下調了這兩家公司的股票評級及目標價。

波音生產的 737 MAX 系列客機，在短短半年內，發生兩起重大空難，導致多國祭出「禁飛令」；美銀將波音股票評級，從「買入」下調至「中性」，並將其目標價從 480 美元，砍至 420 美元。

美銀分析師 Ronald Epstein 指出，空難事件恐影響 737 MAX 的市占率及定價能力。

摩根大通把奇異的股票評級，從「中性」下調至「減持」，並將其目標價下調 1 美元，至 5 美元；小摩分析師 Steve Tusa 在報告中寫道，投資人低估了奇異面臨的挑戰，以及潛在風險的嚴重性。

美國企業本週起將陸續公布首季財報，Refinitiv 預估，標普 500 指數企業獲利恐下滑逾 2%，但從第 2 季開始，可望反彈。

第 9 輪美中貿易談判上週落幕；根據新華社報導，雙方討論了技術轉讓、智財權保護、非關稅措施、貿易平衡、服務業、農業，以及實施機制等多項議題，並取得新進展。

美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛指出，美中雙方已接近達成貿易協議，本週兩國官員將透過電話會議，繼續進行談判。