美銀下調股票評級 波音盤前股價跌逾4%

半年內發生兩起重大空難，重創波音 (BA-US)形象，美國銀行 (Bank of America) 將波音股票評級，從「買入」下調至「中性」，受此消息影響，今 (8) 日美股盤前，波音股價跌逾 4%。

台北時間週一晚間 8 點 46 分，Investing.com 報價顯示，波音盤前股價下跌 4.14%，至 375.71 美元。

波音盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

雖然今年以來，波音股價累計上漲約 21.5%，但過去 1 個月內，其股價已下跌近 9%。

美銀將波音股票評級，從「買入」下調至「中性」，並將其目標價從 480 美元，砍至 420 美元；美銀分析師 Ronald Epstein 指出，空難事件恐影響 737 MAX 的市占率及定價能力。

波音生產的 737 MAX 系列客機，在短短半年內，發生兩起重大空難，導致多國祭出「禁飛令」；波音日前宣布，該系列客機，自 4 月起，減產 2 成，月產量從 52 架縮減至 42 架。

美國官員及航空公司高層透露，737 MAX 的「禁飛令」，至少會維持 2 個月，甚至更久；波音方面稱，雖然客機產量減少，但不會因此裁員，公司會努力降低空難事件對公司財務造成的影響。

波音於 3 月中旬發表聲明，稱經與美國聯邦航空管理局 (FAA)、美國國家運輸安全委員會 (NTSB)，以及客戶協商後，基於對飛安的謹慎態度，建議全球客戶暫時停飛 737 Max 系列飛機。