【統一投信】財報公布在即 科技股進入震盪格局

雲端與數位轉型為主要投資主軸

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，全球科技股經過第一季強勢反彈後，目前的評價溢價程度來到 1.2 倍，回到歷史平均水準，預計市場將靜待 4 月中開始發布的企業財報與展望，以進一步掌握景氣強弱，短期內整體科技類股將呈現震盪整理，個股各自表現格局，第二季是半導體與硬體是否一如假設在下半年復甦的關鍵時間點，成長動能相對佳的雲端與數位轉型，仍是主要投資主軸，持續看好人工智慧、網路、雲端、5G 等符合長線趨勢，具有產業結構性改變的類股。

回顧 3 月份盤勢表現，全球股市呈現震盪格局，主要受到經濟數據持續偏弱，美國 10 年與 3 個月的公債殖利率倒掛，使得投資人對於經濟衰退的隱憂再起，但受到全球央行政策持續轉為寬鬆政策，美國聯準會決議今年暫停升息、縮表，加上中美貿易協商持續釋出保持正向發展訊息，整體市場呈現下檔有支撐。

郭智偉指出，全球科技股在 3 月份呈現類股輪動，主要以權值科技股漲幅大，觀察標普 500 指數各產業分類表現，科技硬體與設備指數上漲 5.8％，優於軟體與服務指數的 3.3％漲幅，主要受到蘋果公司所帶動，再看費城半導體指數僅上漲 2.4％，漲幅落後，主要原因在於費半指數經過年初以來的大漲後，評價來到 15.8 倍，回到近 5 年平均水準，但整體半導體獲利還沒有跟上，預料後續將進入震盪整理，需要獲利向上帶動，半導體基本面目前訊息仍紛雜，是否在下半年如預期的緩步復甦，將在第二季得到進一步確認。

就總體環境而言，避險指標包括日圓處於貶勢、新興市場與高收益債向上、VIX 維持低波動，顯示目前沒有顯著系統風險；總經方面，美國就業市場強勁、企業違約率低，美國的 Citi 經濟驚奇指數下滑，不過，新興市場的 Citi 經濟驚奇指數彈升。目前全球金融情勢除了歐洲仍在惡化，其餘成熟市場與新興市場多數正改善中。由於全球通膨溫和可控，且經濟仍有下行壓力，預計全球寬鬆貨幣政策將會延續，根據全球利率機率最新數據顯示，美國聯準會於 2019 年年底正式啟動降息機率已經來到 63％，資金維持寬鬆有利風險資產表現。

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