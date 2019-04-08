【安聯投信】風險偏好上升 股票淨流出降溫

美中製造業數據意外強勁，緩解了全球經濟放緩的擔憂，加上美中貿易談判協議在望，提振風險偏好，盤點全球股票型基金資金流向，美股基金單週資金持續淨流出，但金額縮小至接近 16 億美元，歐股基金資金淨流出 26 億美元，整體而言，股票型基金資金流出的狀況有降溫的跡象。

安聯投信分析，美中製造業數據意外強勁，緩解了全球經濟放緩的擔憂，加上美中貿易談判協議在望，提振風險偏好，美、歐股市齊步走揚，而白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美中「越來越接近」達成貿易協議，後續將通過「大量電話會議」繼續談判，美國總統川普預計有望在未來四到六周宣布協議。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶分析，美國 3 月新增非農就業人數達到 19.6 萬，優於預期，失業率 3.8%，持平在 49 年低點附近，有助於緩解對經濟降溫的擔憂，而美國 3 月 ISM 製造業指數由前月 54.2 升至 55.3，同樣優於預期，主要受到就業和訂單強勢的支撐，製造業回穩；不過，3 月非製造業指數則由 2 月的 59.7 下滑至 56.1，不如市場先前預期。

謝佳伶研判，在這樣的市場背景之下，同時掌握股票、可轉債、 高收益，可追求相對穩定現金流，目前在股票部位上，相對看好中大型股，原則上採取分散式布局，主要配置於消費、醫療保健、科技等相關企業，避免押寶單一類股的風險。

針對新興市場，安聯中國東協基金經理人許志偉分析，中國製造業和非製造業採購經理人指數（PMI）雙雙回升，3 月官方製造業 PMI 為 50.5，重回景氣榮枯線以上，是 2018 年 10 月以來新高，非製造業 PMI 為 54.8；值得一提的是，財新中國製造業 PMI 同樣重回擴張，創 8 個月新高。

許志偉認為，當前全球經濟驅動因素中，最重要的三個變數是：美國、德國和中國，美歐增長動力趨弱，中國將是穩定全球經濟增長的核心因素，全球穩需要中國穩，中國經濟基本面的變化將成為左右全球基本面及市場預期的重要因素；投資人宜留意的是，中國 PMI 之所以亮眼，應屬春節後的季節性因素，中國經濟基本面仍面臨下行壓力，只是從價值面來看，資金頗有動力持續青睞中國，建議投資人可定期定額參與 A 股基金。

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