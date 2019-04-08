群光、群電Q1營收雙創高 全年營運看俏

群光 (2385-TW)、群電 (6412-TW) 今(8) 日公告第 1 季營收，在智慧家居帶動下，群光第 1 季營收 191.77 億元，季減 18.2%、年增 9.1%；群電在 PC 相關、雲端智能與消費型 3 大產品線出貨暢旺帶動下，第 1 季營收 72.29 億元，季減 13.6%、年增 15.9%，雙雙創下同期新高。

群光 3 月受惠智慧家庭產品強勁的成長動能，單月營收淡季不淡，單月營收 71 億元，創歷年同月新高，月增 43.2%、年增 7%，也推升第 1 季營收 191.77 億元創同期高，季減 18.2%、年增 9.1%。

群光目前非 PC 產品營收佔比約為 53%，超過 PC 產品，主要為智慧門鈴、無線網路攝影機、智慧音箱等智慧家居產品，加上整合 WiFi 及影像技術的研發與產製能力，公司看好智慧家庭產品未來將持續成為挹注營收與獲利的主要成長引擎。

群電在 PC 相關、雲端智能與消費型三大產品應用出貨動能均優於預期的帶動下，推升營收衝高，3 月營收 36.97 億元，月增 38.7%、年增 11.7%；第 1 季營收 72.29 億元，季減 13.6%、年增 15.9%，雙雙創下同期新高。

群電表示，雖然目前 Intel 處理器缺貨，打亂品牌廠出貨節奏，但因為公司出貨彈性，反而推升在電競筆電、Type C 筆電電源等高值產品的市占率逆勢成長，加上今年 MLCC 價格好轉，MOSFET 近期也傳出缺貨緩解，均推升營收獲利表現，法人則預估，群電今年營收年增估雙位數，營收與獲利可望再創新高。