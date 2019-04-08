【華冠投顧】雙鴻大漲創新高、5G散熱仍是主流

大盤趨勢》

近期指數不斷創新高，不過很多投資人都不敢進場，主要的原因就是覺得 "漲太多了"。不過，騏遠認為指數漲多，不見得跟個股有關。很多個股基期還是相對較低，如果你不做期貨，那麼指數只要維持多方，個股還是有很大的空間可以操作。加上今年主流題材在 5G 身上，不管是光纖、PCB、微波射頻等，都有很多優質的股票可供選擇。大可不必為了擔心指數太高，而完全處於空手的狀況，倒不如開始擇優、擇低佈局，否則錯過機會真的很可惜。

類股表現》

散熱的指標股 3324 雙鴻，今天突破均量、再創新高，標準的多方突破線型。儘管上周股價持續上沖下洗，但也是為了清洗浮額，才會出現高檔震盪，我們該思考的是，為何整理三個月都沒有出現大幅度的回檔，這才是比較值得思考的方向。另外，5G 的 PCB 持續噴出，許多散戶都在先前已被請下車而後悔不已，不過這個族群很大，加上 5G 卡板和 4G 的卡板無法共用，未來會有更多的個股將慢慢的表現。像是 4958 臻鼎 - KY、2368 金像電以及 5469 瀚宇博。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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