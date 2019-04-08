想減肥，如何避免 瘦身後皮膚鬆弛？

【採訪整理／張郁梵】

夏天即將來臨，面對沙灘、陽光、比基尼，許多民眾都加緊腳步，努力想甩開冬天儲存在身上的肥肉。

雖說減重是為了苗條、讓外型更好看，但若瘦身後，反而出現皮膚鬆垮垮的模樣，可就得不償失了！

營養師提醒，快速減重容易加速皮膚鬆弛，建議一週瘦 0.5～1kg 最好，而且不只要減脂，還要增肌，透過「心肺運動」搭配「重量訓練」，才能享瘦不復胖！

幾乎所有想減肥的人都很怕瘦下來後，皮膚變得鬆垮垮。前陣子臺中有一名 30 歲輕熟女，原本身高 160 公分，體重 120 公斤，在接受胃繞道減重手術後，成功減了 70 公斤，回復到 50 公斤標準體重，但雙手、肚子、手臂、大腿卻在瘦下來後，出現重達 3 公斤的贅皮，就連原本傲人的 D 罩杯胸部也嚴重下垂，變成 70 歲阿婆的布袋奶。究竟該如何預防減肥後皮膚鬆弛的問題？

減重超過 20 公斤

皮膚就會出現鬆弛感

國內研究指出，在減重手術前，BMI（身體質量指數）大於 40 的人，有六成會在術後發生嚴重贅皮。豐禾健康管理顧問公司總運動營養師楊承樺解釋，一般來說，減重超過 20 公斤以上，皮膚就有可能出現輕微鬆弛，雖然能靠運動和避免極端快速減重來減緩，但仍無法百分之百避免。而上述案例中的小姐已減掉 70 公斤，就算將減重時間拉長到十年，再加上努力運動、重訓，也一定會出現嚴重贅皮，「因為 70 公斤真的太多了！」

楊承樺營養師進一步說明，瘦身後皮膚鬆弛的原理，主要是肥胖時，身體會充滿脂肪，皮膚彈性纖維會被拉扯，但拉扯久了，彈性纖維就會被破壞，進而失去彈性，「就像橡皮筋，雖然很有彈性，但被拉扯撐開一段時間後，就無法恢復原來的彈力，即便彈回去了，也會鬆鬆的。」

來源：《大家健康》 2019 年 4 月

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