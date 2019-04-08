權威機構ISS支持泛市場派 永大經營權再添變數

電梯大廠永大 (1507-TW) 將於 4 月 18 日召開股東臨時會，權威機構投票代理機構 ISS(Institutional Shareholder Services，機構股東服務公司) 上周五對此出具報告，該報告間接對「日立收購永大案」投下不信任票，為這樁收購案再埋下變數。

ISS 上周五出具關鍵報告，永大獨董陳世洋指出，ISS 認為，公司管理階層沒有照顧到股東的最大利益，引述該報告建議不支持公司派的四大理由包括，第一，對收購方日立提出的 2 份價格合理性意見書，皆採「無保留意見」對外說明，有誤導投資人之嫌；第二，公司土地重估價可提出而不提出，嚴重影響股東是否應將手中持股賣出的判斷。

第三，永大董事會排除競爭者禁止競價；第四，名譽董事長職務及酬薪條例未經董事會決議，也不在核權決限表之內，卻逕付實施，損及公司利益。

ISS 是全球最大且專為外資法人提供上市公司股東會議案研究、諮詢及委託書徵求的中立研究機構，其出具的報告在外資圈具有「投資圈的米其林指南」權威地位，並成為外資法人投票時的依據。

ISS 在台股最經典一役，就是在 2015 年矽品召開股東臨時會前夕，針對「鴻海與矽品結盟案」建議投下反對票，讓日月光得以成功收購矽品。

目前永大外資持股比重約 50.5%，但若扣除日立、Otis 及 Schindler 等三大外資持股後，實際可參與投票的外資持股比例約 15-17%，若參酌採納 ISS 的意向，將會是左右這場經營權大戰的關鍵力量。