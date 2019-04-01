因應擴產需求 晶電集團參與葳天現增 持股比重逾5成

LED 廠晶電 (2448-TW) 今 (1) 日公告，旗下 100% 持股子公司亮點投資參與認購葳天科技 (5277-TW) 私募普通股 1 萬張，每股價格 10.46 元，投入總金額約 1.046 億元。此次參與認購，使晶電集團對葳天科技持股比重拉高至約 52.5%，持股比例已過半。晶電表示，雙方在 Mini LED 封裝等業務上有合作，為因應葳天擴產需求而參與增資。

晶電在跨入 Mini LED 領域起初，是直接向客戶提供 Mini LED 晶片，但有些系統廠客戶需要的是 Mini LED 模組解決方案，處理包括封裝、PCB 版等設計問題。意識到客戶對 Mini LED 模組的需求後，晶電決定切出模組業務，在今年初分割成立持股 100% 子公司元豐新科技。

元豐新科技負責進行供應鏈整合與研發設計，並小量打樣試產，量產則交由合作夥伴葳天科技負責，葳天過去長期向晶電採購 LED 晶片並進行生產，主力為高功率封裝與模組產品，而後其為擴產而展開私募時，晶電也以晶電、亮點投資與元豐新科技等 3 家公司增加持股，躍升為其第一大股東。

亮點投資去年 8 月底也曾參與葳天科技現增，當時認購 1.1 萬張私募普通股，每股價格為 11.25 元，使晶電對葳天整體的持股拉高至 43.77％，而此次再參與私募後，晶電集團對葳天科技持股比重拉高至約 52.5%，持股比例已過半。

