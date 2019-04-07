〈台化麥寮廠氣爆〉雲林縣府將開罰500萬元 事故廠房已全面停工安檢

位於台塑麥寮六輕園區的台化 (1326-TW) 芳香烴三廠，今 (7) 日下午發生液體石油儲槽 LPG 管線洩漏事故，導致氣爆，雲林縣府並將依空氣污染防制法開罰新台幣 500 萬元，目前事故發生廠房已全面停工進行安檢，對營運的影響情況仍在評估中，剩下的 2 座芳香烴廠房仍正常運作，營運與出貨不受影響。

目前發生事故的廠房已停工，台化副董事長洪福源表示，工廠發生事故，即便政府沒有指示，也會全面停工安檢，目前該廠停工對營運的影響情況，仍在評估中。台塑麥寮管理部副總經理陳文仰則說，目前剩下的 2 座廠房仍正常運作，不受該事故影響營運與出貨。

據悉，此次爆炸事故是發生在今日下午 2 時 05 分，在台化芳香烴三廠製程 200 區，因 LPG(液化石油氣) 管線洩漏引發火災 (燃燒後無毒性)，全廠隨即停車隔離，消防隊隨即入廠滅火警戒，無人員受傷，而現場火勢已在 2 時 40 分控制住，但因 LPG 特性不能完全撲滅，必須待其自行燃燒完畢，現場持續灑水降溫，人員仍戒備中。

關於此次爆炸事故，雲林縣府今日下午表示，將依空氣污染防制法開罰新台幣 500 萬元，縣府並對災害發生後續處理，指示成立事故調查小組，3 天內提出發生原因與真相，並要求六輕進行管線總體檢，提出具體管線汰換等相關工程。

