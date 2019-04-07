〈Q2產業景氣展望〉華為手機出貨旺 散熱、砷化鎵族群Q2營運添動能

華為拉貨升溫，除了向台積電 (2330-TW) 擴大追單外，對功率放大器 (PA)、散熱需求同步看俏，相關廠商如砷化鎵的穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)，散熱模組的雙鴻 (3224-TW)、奇鋐 (3017-TW) 第 2 季營運添動能。

華為在今年推出新款旗艦機 P30 系列，加上在美中貿易戰下，更上修全年手機出貨量，由 2.5-2.6 億支上修至 2.8 億支，與去年出貨量 2 億支相比，年增約 33.6%。

華為也向台積電追加 7 奈米大單，將安全庫存由 2 個月拉升到 6 個月，除了帶動晶片需求成長外，市場也看好對 PA、散熱模組的需求也將同步升溫。

散熱模組業者雙鴻日前就在法說會上指出，新款手機採用新晶片，對散熱需求增加，雖然第 2 季傳統淡季，但在需求支撐下，熱板或是熱管的跌價壓力並沒有那麼大。

奇鋐也表示，華為持續擴大在手機、基地台等通訊應用布局，可望帶動散熱訂單需求大幅成長，據了解，華為是奇鋐散熱產品的第 2 大客戶。

此外，華為手機出貨攀升，對 PA 需求同步看俏，市場看好砷化鎵族群中的穩懋、全新第 2 季營收可望重返正成長，加上下半年迎來傳統旺季，伴隨 5G 需求顯現，營運可望逐季升溫。

穩懋第 1 季營收 36.1 億元，季減 14.3%、年減 19.1%，優於公司當初預估的季減 17-19%；全新第 1 季營收 4.71 億元，季減 3.7%、年減 16.3%。