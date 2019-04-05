貴金屬盤後─黃金收低1美元 等待就業報告與中美貿易談判消息

黃金期貨週四小幅收低。投資人等待中美貿易協商進展的最新消息，及週五將公布的 3 月就業報告。

6 月黃金下跌 1 美元，或約 0.1%，至每盎司 1294.30 美元，盤中低點為 1284.90 美元。5 月白銀下跌 1.8 美分，或 0.1%，至每盎司 15.084 美元，盤中低點為 14.86 美元。

美元指數上漲 0.2%，美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

美國 10 年期債券殖利率下降 1.4 基點至 2.503%。黃金多頭說，全球債券殖利率本週大多反彈，但今年以來全球央行轉為鴿派，債券殖利率大幅下降，仍有助支撑貴金屬。

近幾日，因預期中美貿易談判能有所突破，提高了股市胃口，黃金則減少了避險買盤。美元走強，亦對黃金構成壓力。

華爾街日報報導，週四稍後，川普總統將會晤中國副總理劉鶴，過程中，可能宣布計畫與中國國家主席習近平舉行高峰會。

分析師說，美元上漲對貴金屬屬利空。本週全球股市上漲，顯示投資人對風險仍具胃口。

此外，報導指出，義大利調降經濟成長預估，週五美國將公布就業報告，為金融市場的兩大變數。

分析師預估，就業報告將顯示美國 3 月新增就業為 17.9 萬人。美國公布 2 月新增就業僅 2 萬人。

其他金屬交易方面，6 月鈀金下跌 45.890 美元，或 3.3%，收於每盎司 1332.30 美元。7 月白金上漲 30.30 美元，或 3.5%，收於每盎司 904.50 美元。5 月銅下跌 3.85 美分，或 1.3%，收於每磅 2.910 美元。