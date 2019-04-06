〈報稅看這裡〉5月報稅 留意六種常見申報錯誤態樣

107 年度個人綜合所得稅 5 月 1 日正式開始，南區國稅局特別整理六種常見申報錯誤態樣，包括受扶養親屬所得、大陸地區所得來源、列報保險費以及誤報非屬醫療支出等，納稅義務人申報前務必多留意。

首先是請人代為申報部分，南區國稅局表示，納稅義務人如果委託他人結算申報，仍要詳讀審閱申報書內容有無錯誤、萬一因資料錯誤導致短漏報等情形，納稅義務人仍須受罰。

第二、每年報稅時，民眾也會透過申報扶養節稅，但要注意的是，受扶養親屬如果有所得收入，納稅義務人也應將受扶養人所得併入綜合所得稅計算，至於要怎麼確認受扶養人有無收入，南區國稅局表示，申報前可檢附相關證明文件向國稅局申請調查所得資訊。

第三、在大陸地區來源所得部分，南區國稅局提醒，應併同在台灣來源所得課徵所得稅，如果已經在大陸地區繳納稅額，可從應納稅額中扣抵，至於可扣抵稅額，則以加計大陸地區來源所得後所增加的稅額為上限。

第四、在列報保險費對象，要留意僅限於納稅義務人、配偶及申報受扶養直系親屬，且除健保費外，要保人與被保險人須在同一申報戶內。

第五、誤將看護費、美容整形、美觀牙齒矯正與受有保險給付部分等非屬醫療行為，列報為醫藥與生育費扣除額，也會遭稽徵機關剔除。

此外，捐贈也是常見的節稅管道之一，但南區國稅局提醒，想要透過捐贈列報扣除，除了要保留收據正本證明捐贈事實外，也要留意是否有對價關係，如果像是安太歲、點光明燈或是入會費，因具備對價關係，就無法列報扣除。