〈Q1財報搶先看〉成衣雙雄不同調 聚陽估年增5-6成 儒鴻表現較平穩

聚陽 (1477-TW) 第 1 季營收創下同期新高，在客戶追單、挑單生產下，毛利率表現升溫，法人估獲利將年增 5-6 成，挑戰同期新高；儒鴻 (1476-TW) 則因策略性接單，今年首季估將持平，獲利動能也會較平緩。

聚陽日前公告 3 月營收，在客戶積極追單下，單月營收 25 億元，月增 20.5%、年增 34.9%，第 1 季營收 67.2 億元，季增 10.1%、年增 31%，同創單月、單季同期新高。

獲利方面，聚陽表示，追單的毛利率較高，加上產能吃緊，也優先選擇毛利較高的訂單生產，整體毛利率可望提升，獲利估可望延續前 2 月稅前盈餘年增 5-6 成的表現。

全年來看，聚陽第 2 季進入春夏與秋冬服飾的交接空窗期，廠商調節庫存，拉貨力道較保守，但第 3 季後進入旺季，營收將顯著回溫，第 4 季則可望延續。

而相較聚陽，儒鴻首季動能較緩，董事長洪鎮海日前在法說會上表示，以往第 1 季因為年後工人流動大，過去幾年都有超接訂單的問題，要花很多時間處理，所以今年少接 1-200 萬件，進行產能調節。

不過，今年工人流動反而不大，因此相較去年同期營收較為平穩，累計儒鴻 2 月營收 40.27 億元，年減 2.6%，不過 3 月起進入春夏裝出貨季節，營收可望升穩，整體第 1 季營收獲利估呈現較為平穩的狀況。

就以全年來看，洪鎮海指出，下半年在新客戶加入後，整併後效益預計第 4 季顯著發酵，全年營運呈現「第 2 季邁大步、第 3 季小步、第 4 季最大步」。

據了解，儒鴻下半年新客戶至少有 5-6 個以上，零售、通路都有，加上目前越南美春以及展鵬新廠投產後，目前稼動率 8-9 成以上，接下來可望達 9 成以上，整體營運表現升溫。