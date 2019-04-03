川普依舊怒氣未消 指責Fed去年升息太多了

根據多家報導指出，儘管聯準會 (Fed) 在 2019 年政策已轉向鴿派，但川普總統對 Fed 及其主席鮑爾，依舊怒氣未消。

華爾街日報週二報導，川普說明了他與鮑爾講過的一通電話，在電話裡，他告訴鮑爾說：「我被你害慘了。」

那通電話係在 3 月 8 日撥打。當天稍早，美國公布 2 月就業報告意外疲弱。

川普說，Fed 去年升息太多，他至今怒氣未消。

Axios 網站週三報導，川普曾考慮是否能用前 Fed 理事華許 (Kevin Warsh) 替換鮑爾。

川普曾與華許面談過，看他是否適任 Fed 主席職務，但結果川普選擇了鮑爾。

川普上個月曾宣布，他將任命摩爾 (Stephen Moore)-- 前華爾街日報專欄作家 -- 擔任 Fed 理事。摩爾曾呼籲總統開除鮑爾。

白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 說，總統希望央行迅速反轉 9 月與 12 月的兩次升息行動。摩爾亦說，他支持這項政策轉變。

但 Fed 官員並不支持此一行動。

今年，Fed 在政策上，確實做了大幅改變。在面臨金融市場動盪及全球展望疲弱的情況下，Fed 說政策立場已由穩健升息一碼，轉移至具有耐心。在採取了按兵不動的行動後，Fed 官員強調，下一次行動可能是升息，也可能是降息。根據 CME 交易所 FedWatch 工具顯示，投資人認為 Fed 的下一步行動，將是降息。