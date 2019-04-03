左打阿里巴巴、右打騰訊 星國Qoo10推區塊鏈電商

新加坡電商巨頭 Qoo 10 今年一月推出的 QuuBe 區塊鏈電商平台來勢洶洶，上線才三個月，便已有超過 5000 商家註冊了 230 萬件左右的商品。

Qoo10 的執行長具永培 (Ku Young Bae) 表示，由於區塊鏈技術有助於降低管理成本，且平台上商家和購物者之間的交易驗證是透過智慧合約完成的，因此該平台能為客戶提供了更好的購物條件，並取消了 10% 的商品費用以及傳統電商收取的支付費用。

目前，Q* 幣是 QuuBe 平台上唯一可以交易的加密貨幣，該幣可以從 7-Eleven 商店購買。

具永培雖非首位嘗試將區塊鏈應用於電子商務的人，但和阿里巴巴、騰訊不同的是，Qoo10 將營運重押在此，他強調，由於電子商務產業在服務上都很類似，談不上什麼根本性的創新，以區塊鏈應用於電商，主要是嘗試改變獲利模式並平衡產業競爭。

具永培為 Gmarket 創辦人，2012 年將 Gmarket 更名為 Qoo10，定位以亞洲地區為活動目標而設立的網路購物網站，他向來保持低調，未在社交媒體中設立個人的公眾帳號，在亞洲地區以外幾乎不為人知，但認識具永培的人則形容他是一個工作狂，旗下的 Qoo10 更名成立九年以來，擁有 600 名員工，但他仍然低調而又充滿工作熱情。

新加坡報業控股公司數位業務主管朱利安表示，具永培為人低調、知名度不高，但他可能是最被低估的企業家，儘管亞馬遜的 Prime Now、阿里巴巴旗下的 Lazada 和騰訊旗下的蝦皮強敵環伺，但 Qoo10 仍是新加坡排名第一的電商。

Qoo10 在亞洲各地都設有分公司，成功打入當地的市場，並整合成高效的跨境物流網絡和本地交付服務，可以在短短三個小時內將包裹送到客戶的門口，根據 Euromonitor 的數據，從 2013 年到 2018 年，Qoo10 在新加坡電商市場的市場翻了兩倍，達到 38.2%。

Qoo10 成立以來向投資人募資 2.3 億美元，相較之下，同業的耗資速度驚人，去年騰訊投資的蝦皮 (母公司為 Sea group) 每一季就虧損 2 億多；阿里巴巴自 2016 年獲得對 Lazada 的控制權以來，累計投入的金額更高達 40 億美元。

去年，具永培將 Qoo10 的日本業務賣給 eBay，獲得在東南亞擴張的資金，目前現在正致力將馬來西亞 Qoo10 網站與香港合併為單一市場，並計劃大舉投資於跨境物流部門 Qxpress，預計在新一輪融資中籌集 5000 萬至 1 億美元。