宇瞻搶攻工業級DDR4商機 七大工控助攻 今年力拚獲利加溫

5G 部屬正式啟動，看好相關商機，記憶體模組廠宇瞻 (8271) 宣布推出三星 (Samsung) 工業級寬溫 IC 的 DDR4 2666 高效能寬溫記憶體；就營運展望部分，宇瞻在工控布局效益逐步顯現下，公司將力拚今年毛利率與整體獲利的成長。隨著 5G 商用網路部署於全球陸續展開，邊緣運算、車聯網、工業物聯網 (IIoT) 等應用落地發展也備受期待。全球工控記憶體領導品牌 Apacer 宇瞻科技從工業級寬溫產品線切入，除齊備業界最完整工規寬溫 3DNAND PCIe SSD 解決方案外，日前再推出首款採用三星工業級寬溫 IC 的 DDR4 2666 高效能寬溫記憶體，完整布局智慧連結 (intelligent connectivity) 應用，於 5G 應用市場競逐中掌握優勢。



就營運展望部分，因 DRAM 與 NAND 報價最快恐得要第三季才會止跌，記憶體業者與模組廠今年營運相對辛苦，就營收端來說，恐難成長，但宇瞻近年來布局工控市場漸有佳績，公司現階段於安養照護、畜牧、光學檢測、交通運輸、博弈等新七大應用都開始步入收割期，在此一利多貢獻下，法人圈預估，宇瞻今年毛利率可以挑戰 15%，優於去年的 13.87%，也幫助今年獲利可以較去年微幅成長。

