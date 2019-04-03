日商加持並獲長線買單 建榮股價創新高

玻纖布廠建榮 (5340) 去年繳出合併獲利 1.68 億元，每股稅後 0.86 元的好成績，且即使遭逢淡季，今年 1 月單月仍獲利千萬元，今年前景看俏，加上 PCB 產業需求即將開始加溫，且建榮背後有日商日東紡 (Nittobo、3110.JP) 的加持，為此，在長線買單持續進駐下，今日股價最高達 32.35 元，創下歷史新高。建榮因獲得日商日東紡的青睞，加上本身獲利結構轉佳，另外年初至今 5G 題材下，相關上下游的銅箔基板類股正夯，諸多利多結構加持下，建榮股價從今年初的 10 元出頭步步墊高，成交量也開始明顯發大，今早更達 32.35 元，創下歷史新高。



後續營運展望部分，因若進入 PCB 產業旺季，玻纖紗布廠有機會缺貨，加上最重要的，日商日東紡合計去年第三季，共收購建榮 47.65% 股權，收購建榮後，會將高附加價值產品委託給建榮生產，也就是建榮將有轉單收益入袋，幫助建榮獲利持續穩健成長。