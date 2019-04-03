台股盤中－觀望氛圍揮不去 量能萎縮回測10700點

台股今 (3) 日開盤衝上 10741 點波段高點，但因逢清明連假，市場轉趨觀望量能略有萎縮開高走低，大盤加權指數拉回整理，盤中在 10700 點上下震盪，但仍站上近 5 個月來新高，盤面主要靠蘋概、5G、PCB 與生技族群拉抬，成交量約 1100 億元。

盤面各族群表現，主要以電子零組件較為強勢，盤中上漲 1%，紡織、半導體、電機與生技同為上漲族群；觀光、電器電纜、玻璃與塑膠等族群則相對弱勢，惟跌幅均低於 1% 以下，跌幅不大。

權值三王中僅台積電股價小漲 0.81% 外，大立光與鴻海呈拉回整理，其中大立光下跌 1.6%、鴻海也小跌 0.61%、股價暫收在 81.5 元，但仍守住 80 元關卡。

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電競周邊商品出貨可望增加，帶動股價扶搖直上，今天大漲 9% 朝漲停叩關，收在 43.25 元。

另外，欣興與景碩今天分別也有 8%、7% 以上的漲幅，金像電、友輝、晶電、美律、華邦電、國巨與精英也是今天盤面相對亮眼個股。

上櫃族群以生技醫療類股表現相對強勢，包括雙美、德英與基亞大漲 5% 以上，美時與訊聯今天也有 4% 以上的漲幅。

法人表示，明天起將進入清明連假，目前看來外資仍持續買超台股，資金行情可望為大盤提供支撐力道，但台股已經站上 5 個月來新高，加上第 2 季因報稅季，恐面臨逢高獲利了結變現潮，短線攻高壓力不小，短線可將本周 10627 點波段低點視為低點支撐，留意利多出盡拉回整理。