涉裝GPS跟蹤妻 華南王子林知延二審改判有罪 不影響華南金董事身分

華南金 (2880-TW) 旗下華南銀行副董事長林知延被控在前妻、新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽副總經理吳欣盈的座車安裝 GPS 衛星定位器監控行蹤，檢方依妨害祕密罪對林知延起訴，今 (2) 日高院二審宣判，案情出現大逆轉，改判林知延有罪拘役 20 天，外界關切林知延董事身分是否遭影響？對此，金管會表示，依照規定林知延須被判有期徒刑且三審定讞，才會影響到其在華南金的董事身分。

林知延、吳欣盈 2011 年 4 月結婚，當時這樁華南金、新光金兩大家族「王子與公主」的聯姻，都被視為世紀豪門婚禮，但兩人的婚姻僅維持兩年多，在 2013 年就變調，妨害秘密刑事官司就是起因於吳欣盈發現座車被徵信社偷裝 GPS 衛星定位系統，吳欣盈憤而一狀告上法院，對林知延、林知延委任律師劉宗欣和徵信社提告妨害秘密罪。

原本一審台北地方法院認為 GPS 僅錄下吳欣盈公開活動，不涉及隱私，一審判林知延無罪。但今天高等法院二審宣判，案情卻出現大逆轉，高院改認定林知延犯妨害秘密罪，判拘役 20 日，得易科罰金 2 萬元，可上訴。

二審判決改判有罪拘役 20 日，是否會影響到林知延在華南銀行的副董職位與華南金董事身分？

金管會銀行局表示，依照金控及銀行負責人準則第 3 條，要三審定讞判有期徒刑確定，才會影響，拘役跟罰金不在法規規範中。

這是否涉及不誠信、不正當的要件？銀行局表示，不正當不誠信是不確定的法律概念，因此要有相關佐證資料，過去的案例是藉由金管會金檢來取得具體事證，才會做事實認定，但因為此案跟金融業務無關，因此沒有明確佐證資料。