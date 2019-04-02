【華冠投顧】噴升之前的預備動作

週一數據，美國 2 月零售銷售月率，值 - 0.2%，低於預期值 0.3%；美國 3 月 Markit 製造業 PMI 終值，值 52.4，低於預期值 52.5。雖數值不如預期，但美股仍持續攀高。06 道瓊，短期續觀測下方 25799-25616 初步支撐區間之力道如何？此區若遭摜破，則向下力道增。

而加權指數，目前處於第五波位置；短期暫觀測下方 10566-10476 初步支撐區間之力道如何？

本月的重頭戲，美國 3 月季調後非農就業人口變動，即將於本週五公佈，前值下壓至 2.0 萬人，本次預期值 17.5，續關注。

上週五美國總統川普又再度的對美聯儲重砲轟擊，他表示，若不是他們採取提高利率這項的錯誤政策，美國的 GDP 值將會更優，股市會更飆。

川普那張嘴所造成的不確定性，仍將持續影響著市場，交易者操作仍須謹慎！

美中貿易談判上週末為期二日，在北京展開第八輪磋商。中方，就結構性與貿易失衡部分跟美方釋出了善意。接下來，中國談判代表，由劉鶴率領，將於本周再次趕赴美國，進行下一輪談判，續關注其後續發展。

近期熱門標的股評析、推演：

6449 鈺邦：於下方支撐區止跌，後續具上攻之契機。

看長多！

下圖為昨日之述，今日已漸漸往上發展。

2327 國巨：

看長多！

目前之下降趨勢以修正波視之，轉強觀測區若被站上，則向上續航力增。

今日仍在低位區徘徊，續依此圖為參考依據。



作者：華冠投顧 葉良超 分析師