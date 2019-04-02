日本全家、Panasonic 共同進行次世代便利商店實驗

日本全家便利商店 (8028-JP) 與 Panasonic(6752-JP) 等企業在週二 (2 日)，於日本橫濱市新開幕的實驗性店面，共同展開運用 IoT 等各種最新數位科技的新型態便利商店驗證實驗。這家與眾不同的便利商店，被定位為「次世代便利商店」。所使用的技術，在未來也將考慮應用到其他分店。

(圖：Investing.com)

在這家位於橫濱市的「佐江戶店」，採用大量 Panasonic 的新技術，用來提升店鋪的營運效率，以及提供消費者更方便的購物環境。

該店導入運用臉部辨識技術的付費系統、業務輔助系統、電子標籤、行動下單，以及將店內狀況數據化後進行資料的收集等。

共裝設有 20 台攝影機，以及 50 台感測器。運用臉部辨識技術來提供消費者新的購物體驗，並提升店內作業效率。

(圖：Investing.com)

Panasonic 也將透過實際的店面營運，來進行各項系統的修正與改良。也由於 Panasonic 的據點就位在該店面附近，更方便工程師們隨時到場進行各項作業。

該店面設有 2 個入口，除了正門出入口外，還設有一個臉部辨識系統專用的入口。而後者只有參加此次實驗的 Panasonic 員工才可使用。

利用臉部辨識及圖像處理技術，來進行臉部辨識付費及物體偵測。提供消費者不需攜帶任何支付工具，拿了就走的購物體驗。

系統也會經由攝影機及感測器來取得各項店內資訊，並透過穿戴裝置適時的來向工作人員下達指示。例如進行貨架上商品的補貨、店內的打掃、還有收銀機的支援等等。

另外貨架上的價格標籤也全面電子化，只要在系統上進行價格的設定，即可瞬間更改商品的價格標示。不需製作紙張的標價牌，免除繁瑣的作業，大幅提升效率。

另外店內也設有自助式收銀機，還有支援中、英、韓、泰等多國語言的翻譯機，來協助店員的工作。

而參與實驗的 Panasonic 員工，只要在上午 10 點前透過實驗專用的手機 APP 來進行便當的選購，全家便利商店的店員就會在上午 11 點 30 分後，將便當送到 Panasonic 位在佐江戶的據點。