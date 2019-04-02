檢測設備導入AI 成電子製造業新利器

AI 應用的概念正不斷深化至所有的經濟活動中，從手機內的語音助理、智慧搜尋，一直到商業界的廣告行銷對象的篩選、安全監控、新零售等，都能見到 AI 的身影。

而在工業製造 4.0 方面，AI 同樣有著極大的發展空間。目前 AI 與工業的結合，大多是指利用大數據改善生產流程、監控零組件或機台設備運作及故障警示等。此外，還有一個工業生產流程也有不少 AI 的相關研究及進展，就是品管。

製造業強調品質控管，在產品出貨給客戶前，必須確保其機能一切正常，一旦品管出差錯，會導致很大的商業損失。除了利用人力檢驗之外，在生產過程中，使用非接觸式的自動光學檢測（AOI）或自動視覺檢測（AVI）設備已經行之有年。

這些設備利用高精度鏡頭、機器視覺等技術，找出有瑕疵或缺陷的產品。自動化程度相對較高的電子業，像是 PCB、晶圓廠及面板產業為了增加生產效能均大量採用相關機器設備。

騰訊 CEO 馬化騰就曾指出，一家面板製造商，為了保證產品品質，要雇用大量的品質控管相關人員，而且要培訓 3 個月才能上線作業。就算最熟練的檢測人員也要 3 秒才能檢查一張圖片，而且每天只能看數千張。若將這類檢測設備導入 AI 系統，則可以大大提升品管效率。

去年，阿裡雲 ET 工業大腦就提出 AI 視覺產品「見遠」，其中就有 AI 品管方案。當時阿裡雲指出，利用深度學習和圖像識別演算法，在電池片瑕疵檢測中，「見遠」的識別準確度達 95%，且一台具 AI 功能的檢測設備可節省 33 個人力。

隨著近幾年深度學習的興起，檢測設備也跟著進化。不少獨角獸企業開發用於檢測元件瑕疵的 AI 軟體，或是將這些軟體與 AOI、AVI 設備相結合。另一方面，檢測設備商也透過改良 AI 技術提升 AOI 設備的準確度。008(Instrumental 網站

圖: Instrumental 網站

中國有世界工廠之稱，長期以來中國政府一直以持續提升製造的品質及效率為目標，將品管檢測朝向 AI 化，可為中國製造業產業鏈帶來新的契機。

以電子檢測設備產業來說，市率較高的首推以色列公司奧寶（orbotech），其在 PCB、面板領域有很高的市占率。不過，在去年 3 月已被美國的半導體檢測設備大廠科磊（KLA-Tencor）併購。其他知名的公司還有美國的 Rudolph Technologies、日本 Takano 等等。

至於中國檢測設備商則有東旭光電、惠州高視科技、神州視覺科技、力德創等。

去年，東旭光電與京東方簽訂近人民幣 7000 萬元的設備訂單，主要應用於 OLED 面板產線的缺陷檢測。

而惠州高視科技的檢測設備也應用於面板產業，主要應用在螢幕檢測方面，其客戶包括京東方、華星光電、歐菲光等。