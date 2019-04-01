【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股持續走高，激勵加權指數早盤開高站上 10700 點，鴻海去年第 4 季財報亮眼，今日股價強攻漲停，帶動電子類股上漲超過 1%，不過台積電午後壓低收平盤，大立光更是下挫超過２％，另外金融及傳產也表現疲弱，近尾盤指數一度翻黑，使得盤中高低震盪超過百點，收盤僅小漲 1.59 點。

《國際金融市場焦點分析》

春節後企業集中拉貨，推動中國官方製造業 PMI 由前值的 49.6 回升至 50.5 的榮枯線之上，今早公布的財新製造業 PMI 也由 49.9 回升至 50.8，均大幅超出市場預期；另外政策面，4 月 1 日起增值稅稅率將大幅下調；美中貿易談判方面，上週五中方表示將承諾調整強制技術轉移政策，以換取達成貿易協議，受到激勵今日滬深兩市三大指數同步開高大漲，上証指數重回 3100 點突破近一個月高點。

《國際商品市場焦點分析》

市場傳出中美貿易談判取得實質進展，激勵市場風險偏好回升，帶動輕原油早盤走勢呈現上揚，加上白宮呼籲亞洲國家不要和伊朗進行交易，同時指示國內煉油商減少和委內瑞拉的往來，導致上週五輕原油及布倫特原油雙雙走高；美國農業部預估玉米季度庫存為 86.05 億英斗，高於分析師預估的 83.35 億英斗，創下歷來同期的第三高水平，導致玉米期貨上週五大跌近５％。

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