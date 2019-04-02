〈群益期貨〉債漲金跌轉換為債跌金穩是怎麼一回事!

從市場關係看交易機會 (一) 債券與黃金

看盤要有趣，就要先看懂關係，不同商品間保持著正常或不正常的影響，主要是因為受到共同要素結構轉變的影響，形成共振的效果，例如通膨既影響著黃金又影響著債券，利率也是，只不過通膨對黃金是好的，對債券是不好的，而利率上升對債券及黃金則都是不好的，反之是好的，所以通膨與利率對黃金與債券的影響，一個是正向，一個是反向關係，當然影響這兩個商品還有其他要素，但這兩個卻是最主要的。

債券與黃金被歸類為「非風險型的資產」或「避險性的商品」，所以在多數時候兩者是屬於同漲同跌，少數情況下會發生一漲一跌的異常關係，由於利率變數對兩者的影響為正向關係，一旦兩者出現異常關係，必然代表通膨變動大於利率，且主導著盤勢，3 月以來債漲而金跌（直到上週末才開始有所轉變），表示原物料價格有向下修正的傾向（通膨降溫），在此段期間銅價漲多回吐、農產品價格因聖嬰豐產而積弱不振等，而上週末段開始，債跌而金穩，結構開始有所轉變，代表通膨因子又有由弱轉強的態勢。

因此，從債券與黃金的走勢闗係，可以理解原物料漲跌，也可以透過原物料的漲跌來解釋通膨對債、金的影響，所以事件不脫原因、故事、現象與策略，從市場觀察現象，發現機會，就可以開始著手擬定對應的策略了。

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