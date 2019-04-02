根據 Tron 在 3 月 31 日發布的聲明指出，為了順應當地法規，所有在日本市場上內容涉及博弈的 DApp 都將被該平台下架。

日本刑法明文規定賭博罪，對參與賭博者處以 50 萬日圓以下的罰款，對於以賭博為常習者更有 3 年以下有期徒刑的處罰。除了刑法的賭博罪之外，組織犯罪處罰法、風俗營業規範法等等，對於各種賭博行為都有規範以及限制。為此，Tron 打算遵守日本當地法規，加入抵制「博弈行為」的行列，並對 DApp 開發人員聲明：

TRON 將嚴格遵守日本相關的法律及法規；

TRON 不鼓勵，亦不推薦在日本市場內推出任何跟賭博相關的 DApps；

TRON 建議日本的開發人員切勿在 TRON 平台上開發任何內容涉及賭博的 DApps；

TRON 建議正在開發賭博 DApps 的開發人員封鎖日本 IP 地址的用戶，也請勿將賭博 DApps 推廣給日本用戶；

如有任何 TRON DApp 違反日本的法律或法規，TRON 將與日本政府合作，並在必要時提供支援。

3 月 22 日，中國工信部旗下賽迪區塊鏈研究院發佈「第 11 期公有鏈技術評估指數」中，Tron 連任第二名。此前，賽迪曾經提到，「TRON 是一條高吞吐量、高擴展性、高可靠性的底層公鏈，可兼容以太坊智能合約」。

TRON 主網於 2018 年 5 月上線，並於同年 9 月完成虛擬機部署。當前，TRON DApp 數量已超過 200 個，鏈上交易較為活躍。

另一方面，根據 Dapp.com 於 2018 年所發表的報告顯示，全球 DApp 大約擁有 150 萬名用戶，而最活躍的 DApp 類別是遊戲，其次就屬博弈。

根據統計，DApp 賭博在 2018 年間的交易額就達到 30 億美元。 報告指出，除了允許用戶即時在線投注、出入金以外，有鑑於智能合約可以實現線下賭博不具備的功能，即「去信任博弈運營」和「可被證明是公平的博弈結果」，因此博弈類的 DApp 十分受歡迎。

這篇文章 日本政府抵制博弈 dApps Tron：依法依規全面配合 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』